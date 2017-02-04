Украина и Турция отметили 25-ую годовщину установления дипотношений

В пятницу, 3 февраля, было 25 лет с установления дипломатических отношений между Украиной и Турцией. Об этом сообщается на официальном Твиттере Посольства Украины в Турции.

«Сегодня Украина и Турция отмечают 25 годовщину установления дипотношений», – говорится в сообщении.

К сообщению в Твиттере прилагается официальное поздравления от президента Украины Петра Порошенко.

«Прочным фундаментом украинско-турецкого взаимодействия являются дружеские отношения между нашими народами, насчитывающие много веков. Украинцы высоко ценят то, что Турция одной из первых признала государственную независимость Украины после проведения референдума в декабре 1991 года», – говорится в поздравлении президента.

Также сообщается, что в Анкаре посол Украины в Турции Андрей Сыбига встретился с лидером крымских татар Мустафой Джемилевым в рамках культурного мероприятия, которое проходит в Турции 4 февраля.