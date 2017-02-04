Экс-премьер Кыргызстана Сариев намерен баллотироваться в президенты

Бывший премьер-министр Кыргызстана Темир Сариев заявил о планах баллотироваться на пост президента во время следующих выборов главы государства, которые в этой стране состоятся осенью 2017 года. Об этом он заявил 4 февраля, во время съезда его партии «Ак Шумкар».

53-летний Сариев был премьер-министром Кыргызстана с мая 2015 по апрель 2016. Он ушел в отставку после того, как несколько парламентариев обвинили его правительство в коррупции.

Кыргызстан – единственная страна в Средней Азии, где президент может быть один срок.

Нынешний президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев публично заявил, что он не планирует оставаться у власти, в частности, не будет претендовать на пост премьер-министра, после завершения полномочий главы государства.

В декабре прошлого года в Кыргызстане прошел конституционный референдум, на котором были поддержаны 26 поправок, среди которых передача части президентских полномочий премьер-министру.

Эти шаги раскритиковали оппоненты Атамбаева, заявив, что таким образом он прокладывает путь для удержания власти после завершения семилетнего президентского срока.