«Минобороны не участвовало и не позволит втянуть себя в дрязги вокруг парка «Патриот» – представитель ведомства

Министерство обороны Российской Федерации разъяснило свою позицию относительно строительства в аннексированном Севастополе филиала парка «Патриот».

По словам официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, «Минобороны России не участвовало и не позволит втянуть себя в дрязги вокруг строительства парка «Патриот». Об этом сообщает РИА Крым.

«Мы всегда чутко и уважительно относимся к мнению наших граждан и, в данном случае, севастопольцев, по всем вопросам обустройства и развития инфраструктуры. Поэтому попытки сделать парк «Патриот» «яблоком раздора» тщетны и недальновидны», – сказал Конашенков.

По его словам, проект парка предполагает бережное отношение к экологии и сохранению исторического облика городов.

«Парк должен являться гордостью и воплощением самых лучших ожиданий севастопольцев и всех крымчан», – отмечает генерал-майор.

Глава подконтрольного Кремлю правительства Севастополя Дмитрий Овсянников заявил в среду, 1 февраля, что Минобороны России отказалось от планов по строительству военно-патриотического парка «Патриот» возле горы Гасфорта близ Севастополя.

27 января, в Орлином и Балаклаве провели общественные обсуждения концепции строительства военно-патриотического парка «Патриот» возле горы Гасфорта, идею создания которого предложил лидер российского байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (по кличке «Хирург»).

Согласно концепции, там планировали построить десантно-тренировочную вышку, аэродинамическую трубу, театрально-репетиционный и киноконцертный залы, палаточные городки, гостиницы, городок для занятия подводным плаванием и водолазным делом, школу вождения и православный храм. Стоимость строительства оценили в три миллиарда рублей.

Против размещения парка у горы Гасфорта выступили жители Балаклавы, села Морозовка, представители городской организации Общероссийского народного фронта, экологи, архитекторы, краеведы, представители российского Законодательного собрания Севастополя.

Территория у горы Гасфорта – уникальный природный комплекс с можжевеловым редколесьем и краснокнижными травянистыми растениями. Местные жители опасаются, что при строительстве ландшафт и растения будут уничтожены.

За строительство «Патриота» высказывались члены московской организации байкеров «Ночные волки», члены «народного ополчения» Крыма.

В начале 2014 года российский байк-клуб «Ночные волки» занял территорию возле горы Гасфорта, по праву пользования принадлежащую Балаклавскому рудоуправлению, которое специализируется на добыче промышленного известняка, бутового камня, а также щебеночных и песчаных строительных материалов. Предприятие обратилось в суд с требованием о восстановлении незаконно нарушенных прав, однако не смогло отвоевать у байкеров землю.

В июле 2015 года подконтрольные Кремлю власти Севастополя передали в аренду «Ночным волкам» землю у горы Гасфорта под строительство спортивно-патриотического центра, на который они получили грант в 12 миллионов рублей. Осенью 2016 года власти предложили передать эту землю Минобороны, чтобы открыть филиал парка «Патриот», созданного в Кубинке, под Москвой.

Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов («Хирург») является другом российского президента Владимира Путина.

Залдостанов входит в перечень лиц, на которых распространяются санкции США и Канады, введенные из-за российской аннексии украинского Крыма.