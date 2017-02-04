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Профессоры Ирана призвали власти смягчить ограничения на въезд для граждан США

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Группа профессоров Ирана призвала президента страны Хасана Роугани ответить на недавний указ президента США Дональда Трампа о временном запрете, в том числе и иранцам, на въезд в США с помощью ослабления ограничений на поездки для американских граждан, посещающих Иран.

72 профессора из престижного Технологического университета имени Шарифа обнародовали 4 февраля открытое письмо к президенту Хасану Роугани и министру иностранных дел Джаваду Зарифу с призывом предлагать выдачу виз на следующие 90 дней гражданам США после их прибытия в Тегеран.

Как заявили ученые, лучшим ответом на политику США должна стать возможность показать американцам «иранское гостеприимство».

Предложение профессоров появилось также и после того, как напряженности в отношениях Ирана и США добавило заявление Вашингтона о санкциях в отношении некоторых иранских физических и юридических лиц из-за испытания Тегераном баллистической ракеты средней дальности. Иран пообещал ввести аналогичные санкции в отношении физических и юридических лиц в США.

27 января Дональд Трамп подписал распоряжение, временно запрещающее всем беженцам и гражданам из Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена въезд в Соединенные Штаты. Однако суд в Сиэтле постановил приостановить действие этого указа. В Минюсте США и Белом доме заявили, что решение будут обжаловать.

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