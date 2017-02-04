В Ялте на очереди в детские сады стоят 1122 детей – власти города

В Ялте на данный момент в очереди в дошкольные учреждения стоит 1122 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации города со ссылкой на начальника управления образования Ренарда Кутковского.

По его словам, дефицит мест в детских дошкольных учреждениях остается главной проблемой дошкольного образования в Ялтинском регионе.

«На данный момент в очереди в дошкольные учреждения Ялтинского региона стоит 1122 ребенка. Всего дошкольным образованием охвачено 4210 детей, из которых 1110 детей поступили в детские сады с 1 сентября 2016 года», – сказал он.

До этого сообщалось, что в Ялте лицензию на осуществление образовательной деятельности получили лишь 18 из 50 образовательных учреждений города из-за отсутствия положительного заключения российской службы по защите прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора).

В Крыму в 2017 году будут реализовываться мероприятия, направленные на сокращение очередности в дошкольные учреждения, планируют создать более 8000 мест в детских садах. Об этом заявила подконтрольная Кремлю заместитель министра образования, науки и молодежи Крыма Наталья Журба. На 2017 год также запланировано приобретение и установка 11 модульных садов с вводом 1090 мест.

Проблему очередей в детские сады отметила российский омбудсмен Татьяна Москалькова во время своего визита в аннексированный Крым в начале мая прошлого года. Увеличение очередей в детсады в Крыму увязывают с массовыми командировками чиновников из России на руководящие должности.