Лидер ультраправых Франции Марин Ле Пен начала вступление в избирательную президентскую гонку с обнародования 4 февраля своей программы из 144-х «обязательств». Среди них, в частности, выход из зоны евро и введение более высоких налогов для иностранных рабочих.

Среди пунктов предвыборной программы также имеется возможность проведения референдума по выходу Франции из ЕС, если тот не согласится отказаться от евро как общей валюты.

Ле Пен также обещает выход Франции из НАТО, снижение пенсионного возраста и увеличение некоторых выплат социальной помощи.

Лидер ультраправых назвала себя олицетворением «патриотического» выбора, в то время как ее конкуренты предлагают «глобалистский» курс.

Ожидается, что первое выступление в рамках своей предвыборной кампании Ле Пен проведет в Лионе 5 февраля.

Согласно опросам, Ле Пен может рассчитывать на наибольшее количество голосов избирателей в первом туре выборов президента Франции 23 апреля. Впрочем аналитики прогнозируют, что ей все же придется пойти на второй тур 7 мая, где она сразится с бывшим банкиром Эмануэлем Маркони.