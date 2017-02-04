В Крыму приняли концепцию единого тарифа на воду – Госкомцен

Российский государственный комитет по ценам и тарифам по аннексированному Крыму утвердил концепцию пилотного проекта «Установление единых тарифов для населения в сфере водоснабжения и водоотведения по муниципальным образованиям Крыма».

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила председатель Госкомцена Нина Зотович.

«Законодательство нам позволяет сделать единый тариф на территории, в которой система водоснабжения единая. В прошлом году мы приняли концепцию о едином тарифе. Она позволяет нам укрупнить водоснабжающую организацию», – отметила она.

По ее словам, внедрение единого тарифа – это изменение стоимости услуг для потребителей в рамках законодательного поля.

«Если мы видим, что на одной территории тариф 7 рублей, а на другой – 70, а единый тариф при этом составляет 35 рублей, снизить с 70 рублей до 35 можно одним росчерком пера. А вот поднять с 7 рублей до 35 – только в рамках законодательного поля, не более чем разрешено в графике», – добавила Зотович.

Ранее сообщалось, что подконтрольные Кремлю власти Крыма не смогут до 2020 года решить проблему с разбросом стоимости одного кубического метра воды в разных регионах полуострова.

В аннексированном Крыму растут тарифы на коммунальные услуги. С 1 января подняли стоимость некоторых видов коммунальных услуг на 10-15%. В начале зимы подорожали электроэнергия, вода, тепло- и газоснабжение. При этом чиновники говорят, что цены на крымский газ – в два раза ниже обоснованных.

Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов считает «необходимостью» повышения тарифов ЖКХ до «экономически обоснованного уровня». Об этом Аксенов сообщил 31 января 2017 года.