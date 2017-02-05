В Крыму на выставке покажут каменные письма боспорских греков

В Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике 22 февраля будут представлены каменные памятники письменности боспорских греков. Об этом сообщает Туристический портал Крыма.

Как рассказала заведующая лапидарием музея Нина Кучеревская, цель выставки – презентовать особенности и развитие письменности в разные периоды истории Боспора.

«Наша лапидарная коллекция знаменита, прежде всего, надписями, поскольку крайне мало осталось свидетельств античных авторов об истории и культуре Северного Причерноморья. И надписи на камнях, на каменных плитах, на постаментах и подиумах как раз иллюстрируют и религиозную, культурную жизнь государства, и общественно-политические, экономические отношения», – сказала она.

Сообщается, что самые ценные памятники лапидария – декреты, которые давали право иноземцам на почетное гостеприимство в Боспоре.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил вернуть экспонаты выставки «Крым: золото и тайны Черного моря», привезенные на выставку в музей Алларда Пирсона из музеев Крыма еще до оккупации полуострова, украинскому государству. Представители крымских музеев дали знать, что обжалуют это решение. В Киеве ожидают, что экспонаты вернутся в Украину до конца следующего года, после завершения всех разбирательств. Как заявляли ранее в Киеве, эти экспонаты в будущем вернут в Крым после деоккупации полуострова.

После аннексии Крыма украинские власти заявили, что артефакты являются не собственностью музеев, а принадлежат государству Украина. В свою очередь крымские музеи настаивали на том, чтобы ценности вернули им. При этом музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.

Четыре крымских музея подали в суд Амстердама коллективный иск к музею Алларда Пирсона, в котором потребовали вернуть коллекцию в Крым.