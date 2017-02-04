Премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну сообщил, что его правительство отменит указ о декриминализации отдельных преступлений должностных лиц как реакция на почти неделю массовых протестов общественности.

Гриндяну отметил, что правительство проведет заседание в воскресенье, чтобы отменить указ.

«Я не хочу делить Румынию», – сказал премьер-министр и добавил, что это решение не должно делить страну на две части.

Заявление прозвучало после того, как десятки тысяч людей собирались на протесты по всей стране пятый день подряд. Накануне, по данным полиции, участие в протестах приняли 250 000 человек.

Указ, на отмене которого настаивает общественность Румынии, позволяет, в частности, избежать тюрьмы должностным лицам, пойманным на взятке в размере менее 200 000 леев (это примерно 47 с половиной долларов). В правительстве, среди прочего, заявили, что такой указ позволит решить проблему переполненности тюрем.

Президент Румынии Клаус Йоханнис подал в Конституционный суд страны иск, заявив, что правительственные меры вредят верховенству закона и борьбе с коррупцией.