От 31 января из Авдеевки вывезли 248 человек – председатель ВГА

Председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в субботу сообщил, что от 31 января из Авдеевки вывезли 248 человек, которые выразили такое желание. Как уточнил он на странице в Фейсбуке, среди вывезенных из города граждан – 118 детей и 130 взрослых.

«Мы предоставили им для этого транспорт. В частности, сегодня в первой половине дня мы вывезли из Авдеевки 24 человека (10 детей, 14 взрослых). Эти люди размещены, в основном в санатории «Святые Горы», «Изумрудном городке» и «Жемчужине Донетчины», – сообщил Жебривский.

По его словам, с начала текущей недели более 600 человек получили медицинскую помощь в городской больнице.

«Больница обеспечена всеми необходимыми лекарствами, энергопитание больницы обеспечивают мощные генераторы», – добавил Жебривский.

Также, по его словам, завтра ремонтные бригады попытаются восстановить работу местной ЛЭП. Сегодня это не удалось сделать из-за обстрелов со стороны боевиков.

Ранее сегодня в штабе АТО и в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили, что работы по восстановлению электро- и водоснабжения Авдеевки прекратились из-за нарушения режима тишины.

Бои у Авдеевки Донецкой области продолжаются с 29 января. Стороны конфликта обвиняют друг друга в причинении боев и сообщают о погибших и раненых, как среди бойцов, так и среди гражданских. Город оказался почти без электричества, энергообеспечение происходит благодаря работе передвижных энергогенераторов. Количество отфильтрованной воды для населения также ограничено.