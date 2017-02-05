В Крыму намерены пересчитать объемы выбросов парниковых газов

Крымским предпринимателям необходимо предоставлять сведения об объемах выбросов парниковых газов в атмосферу, если деятельность их предприятий влияет на данный показатель. Таким образом подконтрольное Кремлю правительство Крыма намерено контролировать уровень выбросов в соответствии с российским планом сокращения загрязнения среды парниковыми газами.

Об этом напомнили в нынешнем министерстве экологии и природных ресурсов Крыма.

«Изменение климата является одной из важных проблем на сегодняшний день, в том числе и для Крыма, так как это влияет на здоровье людей, на природные системы и может привести к значительным изменениям в использовании природных ресурсов», – сказал первый заместитель российского министра экологии и природных ресурсов Крыма Игорь Михаленко.

Антропогенный рост концентрации парниковых газов в атмосфере приводит к повышению приземной температуры и изменению климата, напоминают в ведомстве.

Летом 2016 года исследователи Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) сообщили об обнаружении 39 новых источников загрязнения атмосферы. Незарегистрированными источниками выбросов двуокиси токсического серы являются угольные электростанции, металлургические комбинаты и нефтегазовые месторождения на Ближнем Востоке, в Мексике и России.

По информации НАСА, анализ также показал, что спутниковые оценки выбросов были вдвое или втрое выше, чем сообщалось в открытых источниках этих регионах.