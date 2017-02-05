Трамп: США будут работать с Украиной, Россией и другими сторонами для восстановления мира вдоль границы

Президент США Дональд Трамп провел 4 февраля со своим украинским коллегой Петром Порошенко «очень хорошую беседу», которая включала в себя обсуждение украинского конфликта с Россией. Об этом со ссылкой на заявление Белого дома сообщили, в частности, Reuters и Bloomberg.

«Мы будем работать с Украиной, Россией, а также всеми другими вовлеченными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы», – цитируют информагентства заявление Трампа, хотя на сайте Белого дома этот текст еще не опубликован.

В пресс-службе главы украинского государства сообщили, что президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора, который начался поздно вечером в субботу, обсудили вопросы обострения ситуации на Донбассе и «укрепление стратегического партнерства между Украиной и США».

«Особое внимание было уделено урегулированию ситуации на Донбассе и достижению мира политико-дипломатическим путем. Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации, прежде всего в районе Авдеевки. Они подчеркнули насущную необходимость установления режима полного прекращения огня», – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что во время беседы речь шла о предстоящем визите Петра Порошенко в Вашингтон для подготовки которого в США поедет министр иностранных дел Украины.