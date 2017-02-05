На пригородные маршруты вышли новые автобусы Курганского завода – крымский Минтранс

Для обслуживания пригородных маршрутов в Крыму предприятие «Крымавтотранс» закупило и передало по договору сублизинга в «Крымтроллейбус» 30 новых автобусов марки КАВЗ (ранее Курганский автобусный завод имени 60-летия Союза ССР, КАвЗ). Так на маршрутах «Грэсовский – Гвардейское», «Перевальное – Симферополь», «Симферополь – Саки» уже работает 21 новый автобус, сообщает подконтрольное России министерство транспорта Крыма.

В конце января в Севастополе сообщили о прибытии двух низкопольных автобуса, которые предназначены для перевозки маломобильных категорий граждан. В российском правительстве Севастополя утверждают, что всего, на городских маршрутах, с учетом прибывших автобусов, работает 82 единицы низкопольного автотранспорта: 44 автобуса и 38 троллейбусов.

Весной 2016 года в Крыму сообщили о подорожании автобусных перевозок на 30% по сравнению с прошлым годом. При этом летом 2015 года стоимость проезда в междугородных автобусах в Крыму подорожала на 27%.