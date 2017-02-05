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Новости

На отборе для участия в «Евровидении-2017» назвали первых финалистов от Украины

Президент городского совета Стокгольма Ева Луиза Эрландссон Слорак передала символический ключ от «Евровидения» мэру Киева Виталию Кличко, 31 января 2017

Президент городского совета Стокгольма Ева Луиза Эрландссон Слорак передала символический ключ от «Евровидения» мэру Киева Виталию Кличко, 31 января 2017

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Четвертого февраля состоялся первый полуфинал национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2017» от Украины, во время которого среди восьми конкурсантов были избраны два – Tayanna (певица Татьяна Решетняк) и группа «Сальто назад». Об этом говорится на странице организаторов в Фейсбуке.

Сообщается, что по результатам голосования жюри и подсчета зрительских голосов в финал не прошли SKAI («С.К.А.Й.»), Роман Веремейчик и группа Lumiere, Monochromea, Laliko, MamaRika и Арсен Мирзоян.

Отбор на «Евровидение» предусматривает три полуфинала. Следующие – 11 и 18 февраля. А 25 февраля – финал национального отбора.

«Евровидение-2017» пройдет в Киеве в мае на территории Международного выставочного центра, на левом берегу Днепра. Финал песенного конкурса запланирован на 13 мая.

Украина определена местом проведения «Евровидения-2017» после победы Джамалы в мае прошлого года в Швеции.

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