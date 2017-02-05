На отборе для участия в «Евровидении-2017» назвали первых финалистов от Украины

Четвертого февраля состоялся первый полуфинал национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2017» от Украины, во время которого среди восьми конкурсантов были избраны два – Tayanna (певица Татьяна Решетняк) и группа «Сальто назад». Об этом говорится на странице организаторов в Фейсбуке.

Сообщается, что по результатам голосования жюри и подсчета зрительских голосов в финал не прошли SKAI («С.К.А.Й.»), Роман Веремейчик и группа Lumiere, Monochromea, Laliko, MamaRika и Арсен Мирзоян.

Отбор на «Евровидение» предусматривает три полуфинала. Следующие – 11 и 18 февраля. А 25 февраля – финал национального отбора.

«Евровидение-2017» пройдет в Киеве в мае на территории Международного выставочного центра, на левом берегу Днепра. Финал песенного конкурса запланирован на 13 мая.

Украина определена местом проведения «Евровидения-2017» после победы Джамалы в мае прошлого года в Швеции.