Крымским рыбохозяйственным предприятиям пообещали субсидии

С 2017 года на развитие рыбохозяйственного комплекса Крыма предусмотрены субсидии, всего на финансирование предприятий заложено 11,9 миллионов рублей, сообщает подконтрольное России министерство сельского хозяйства Крыма.

Согласно информации ведомства, субсидии частично покроют расходы предприятий на: содержание ремонтно-маточного стада; производство объектов товарной аквакультуры; добычу (вылов) водных биоресурсов;производство (закупку) рыбопосадочного материала. Субсидии намерены рассчитывать на единицу произведенной (выращенной, выловленной) рыбы и других видов водных организмов сельхозтоваропроизводителям.

Также в российском правительстве Крыма хотят субсидировать часть затрат сельхозтоваропроизводителям, которые тратились на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов рыбохозяйственной деятельности.

«В настоящее время разработан проект Порядка предоставления субсидий по вышеуказанным направлениям. Также разрабатываются формы документов для предоставления субсидий и инструкции получателям субсидий по каждому направлению поддержки», – говорят в нынешнем министерстве.

Там обещают информировать предпринимателей через официальный сайт ведомства.

Накануне в Крыму сообщали о вылове 18701,8369 тонн водных биоресурсов за одиннадцать месяцев 2016 года. По данным Минсельхоза Крыма, объем добычи в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 35,53%.

За 11 месяцев 2013 года рыбаки Автономной Республики Крым выловили 18 тысяч тонн рыбы, такие данные приводила Государственная служба статистики Украины.