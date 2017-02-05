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Керченская паромная переправа остановила работу из-за тумана

Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

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Керченская паромная переправа утром 5 февраля прекратила работу в связи с неблагоприятными погодными условиями (туман). Об этом сообщается на сайте официального перевозчика переправы предприятия ООО «Морская дирекция».

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.

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