Троллейбусный маршрут от площади Ластовая до 5-го километра запущен в Севастополе

В Севастополе протестирован и запущен новый троллейбусный маршрут под номером 11: площадь Ластовая – улица Горпищенко – поселок Дергачи – 5-й километр. Предприятие «Севэлектроавтотранс» представило третий троллейбус с возможностью автономного хода, который будет курсировать по маршруту.

«На имя главы города Дмитрия Овсянникова и главы Нахимовского муниципального совета поступало очень много обращений от жителей Нахимовского района с просьбой запустить дополнительный маршрут общественного транспорта, связывающий напрямую Ластовую и 5-й километр Балаклавского шоссе. Дмитрий Овсянников поручил проработать возможность организации нового маршрута. Сегодня поручение главы Севастополя выполнено – пройдя тестовые испытания новый троллейбус готов к работе, со следующей недели он выйдет на маршрут», – сказал на презентации маршрута 3 февраля заместитель подконтрольного Кремлю губернатора Севастополя Владимир Базаров.

По его словам теперь время поездки от площади Ластовая до 5-го километра Балаклавского шоссе сократится втрое.

«Представленная машина с названием «Севастополец» – модернизация троллейбуса марки ЗИУ, прослужившего на городских маршрутах более 30 лет. Силами сотрудников ГУП «Севэлектроавтотранс» он реконструирован: расширены входные арки и оконные рамы, установлен новый салон. Также троллейбус оснащен билетным аппаратом», – сообщается на сайте нынешнего правительства города.

Здесь уверяют, что новая машина может пройти без контактной сети до 40 километров. Новый транспорт планируют оснастить электронными рамками учета пассажиропотока: система в автоматическом режиме будет фиксировать, сколько пассажиров зашло в транспортное средство и сколько вышло.

В ноябре 2016 года ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» начал ходовые испытания очередного модернизированного троллейбуса на автономном ходу. Ходовые испытания, проводившиеся до конца января 2017 года, подтвердили расчетные характеристики по автономности хода: без пассажиров – до 40 километров, с пассажирами – 20-25 километров.