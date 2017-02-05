Министерство юстиции США обжаловало решение суда о прекращении действия указа Трампа в отношении иммигрантов

Министерство юстиции США подало апелляцию с целью восстановить действие указа президента Дональда Трампа, который временно запрещает гражданам семи преимущественно мусульманских стран, а также всем беженцам въезд в Соединенные Штаты.

Ведомство обратилось к таким действиям поздно вечером 4 февраля – через несколько часов после того, как Трамп резко отреагировал на решение суда в Сиэтле о прекращении действия указа президента о запрете въезда в США гражданам семи преимущественно мусульманских стран. В сообщении на странице в Твиттере Трамп назвал решение «смехотворным», а самого федерального судью США «так называемым».

«Решение этого так называемого судьи (Джеймса Робарт – КР), Который, по сути, отменил правопорядок в нашей стране, смехотворное и будет отменено», – написал Трамп.

Вечером 3 февраля судья федерального суда в Сиэтле Джеймс Робарт, который назначен еще Джорджем Бушем-младшим, приостановил действие положений президентского указа Дональда Трампа, который предусматривает 90-дневный запрет на въезд в США граждан семи стран, бессрочном прекращении допуска в страну сирийских беженцев и 120-дневную запрет на принятие беженцев из остальных стран мира.

Судебное распоряжение действует в масштабах всей страны.

Представитель Белого дома Шон Cпайсер выразил недовольство решением суда.

Государственный департамент США 3 февраля сообщил, что около 60 тысяч виз, ранее выданных гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена, были признаны недействительными из-за положения указа, действие которых в настоящее время приостановлено.