Адвокат Курбединов: я намерен продолжать работу

Освобожденный из-под ареста крымский адвокат Эмиль Курбединов поблагодарил за поддержку гражданское общество, журналистов и коллег. Он рассказал и о том, что намерен продолжать работу по защите мусульман в подконтрольных Кремлю судах Крыма.

«Я и мои коллеги другого выхода не видим – мы будем работать также защищать права людей. Повлиять, конечно, повлияли. Дело в том, что меня выбили из нескольких процессов, за это время продлили аресты моим подзащитным по делам мусульман – Редвану Сулейманову, так называемому диверсанту. За несколько дней до моего ареста суд отказал ФСБ в продлении ему ареста, когда меня посадили – ФСБ добилось продления ареста. Как это было юридически сделано я до сих пор недоумеваю», – прокомментировал Курбединов события, произошедшие за время его ареста.

Адвокат намерен приступить к делам уже с понедельника, 6 февраля.

В воскресенье, 5 февраля крымский адвокат Эмиль Курбединов вышел из изолятора временного содержания в Симферополе после десятидневного ареста.

Адвокат Эмиль Курбединов был задержан в Бахчисарае 26 января, когда ехал на обыск к активисту Сейрану Салиеву для оказания юридической помощи. В этот же день Железнодорожный районный суд Симферополя, подконтрольный России, признал его виновным в нарушении статьи 20.3 КоАП России (Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и арестовал на 10 суток. Поводом для этого стало то, что в 2013 году Курбединов разместил в социальной сети перепост информации про митинг «Хизб ут-Тахрир» в Симферополе.

Курбединов является одним из ведущих крымских адвокатов, специализирующихся на политических делах. Он сам и его коллеги расценивают арест, как грубое препятствование его адвокатской деятельности.