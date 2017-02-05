Керченская паромная переправа работает «по погодным условиям»

Днем в воскресенье, 5 февраля Керченская паромная переправа осуществляет работу по фактическим погодным условиям. Об этом сообщается на сайте официального перевозчика переправы предприятия ООО «Морская дирекция».

В этот день ранним утром работа переправы была остановлена из-за тумана.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.