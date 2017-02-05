Первый этап работ в мечети Хана Узбека в Старом Крыму обещают завершить в начале 2017 года

Реставрационно-строительная компания из Санкт-Петербурга ведет аварийно-реставрационные в мечети Хана Узбека в Старом Крыму. Специалисты намерены закончить первый этап работу уже в первом квартале 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя (ДУМКС).

Реставраторы завершили подготовительный этап работ, укрепили руины с восточной и северной сторон мечети и медресе. Над руинами медресе решено установить конструкцию для защиты от атмосферных воздействий. Проведены работы по подготовке конструкции кровли для укладки черепицы, говорится в сообщении.

«Работа по реставрации черепицы была очень сложная, но интересная. Мы отдали предпочтение исторической черепице, чтобы сохранить ее в первозданном виде. Это чисто крымская, средиземноморская специфика и тут нужны специальные знания. Черепицу аккуратно сняли, отсортировали, треснувшие и дефектные части убрали, сохранившиеся в хорошем состоянии обработали определенным составом. Никаких нововведений, консервируем то, что сохранилось, приводим в порядок то, что необходимо», – цитирует ДУМКС ответственного представителя реставрационно-строительной компании Дениса Кутева.

Специалист рассказал, что в на данном этапе работ реставраторы-строители обращались за консультациями к местным жителям, которые подсказывали некоторые важные моменты.

Кутев также сообщил, что большой интерес историков и археологов вызывают и надгробные плиты на территории мечети. Для семантического определения древних камней необходимы исследования.

Реставраторы работают и внутри мечети: обновляют цвет, исправляют дефекты, укрепляют несущие балки, планируют покрыть стены известью.

Консервационно-восстановительные работы ведутся по российской целевой программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года», курирует работы подконтрольное Кремлю министерство культуры Крыма.