Из Авдеевки эвакуированы 290 человек – украинская служба по чрезвычайным ситуациям

Из города Авдеевки Донецкой области по состоянию на 10:00 (по Киеву) 5 февраля эвакуированы 290 человек, почти половина из них (135) – это дети. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В настоящее время в мобильные пункты обогрева, с начала их функционирования, обратились 10580 человек, питание осуществляется тремя полевыми кухнями. Организована и проводится выдача населению города гуманитарной помощи в виде продуктовых и промышленных наборов в пакетах, пока выданные 5133 наборы. В сутки выдано 7 тонн овощей, 800 буханок хлеба, одеяла, матрасы и свечи», – говорится в сообщении.

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский указывает на относительную нормализацию ситуации в пострадавшей в результате многодневных обстрелов Авдеевке.

«Газ и теплоснабжение в квартирах есть, воду подаем по графику. Больница и «Укртелеком» работают в штатном режиме. Подразделения национальной полиции работают в усиленном режиме для обеспечения порядка в городе», – сообщил Жебривский.

Обострение ситуации на Донбассе, в частности из-за боев у Авдеевки, наблюдается с 29 января. Стороны конфликта обвиняют друг друга в причинении боев и сообщают о погибших и раненых, как среди бойцов, так и среди гражданских.

4 февраля интенсивность боевых действий стало меньше, отметил штаб украинской военной операции в Донбассе.