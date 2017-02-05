В Конгрессе США зарегистрирован законопроект об осуждении агрессии России в Украине

В Конгресс США внесен проект закона о поддержке Украины и дальнейшем сдерживании российской агрессии. Ссылка на документ опубликована на сайте Конгресса под номером H. R. 830.

Сам текст законопроекта не опубликован, содержится лишь указание на его содержание – «сдерживать, отвечать и останавливать российскую агрессию в Украине, помочь демократическому преобразованию Украины».

Законопроект внес конгрессмен от Демократической партии Элиот Энгель 2 февраля.

В дальнейшем документ будет обсуждаться сразу в нескольких комитетах – комитете по международным делам, финансовом и юридическом комитете.

Похожий по смыслу законопроект «О поддержке стабильности и демократии в Украине» (STAND for Ukraine Act) Палата представителей Конгресса США приняла 22 сентября 2016.

Этот документ должен был на 5 лет закрепить на законодательном уровне ограничительные меры, которые ввели США против России в связи с незаконной аннексией Крыма.

Но законом этот законопроект так и не стал: Сенат не успел до конца 2016 года его рассмотреть. Новый законопроект также должны одобрить обе палаты Конгресса США.