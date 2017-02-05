Крымский татарин из Турции получил статус зарубежного украинца

Представитель крымскотатарской диаспоры в Турции ученый Фетхи Куртий Шахин получил свидетельство зарубежного украинца. Документ торжественно вручил Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига в субботу, 4 февраля в Анкаре во время традиционного вечера крымскотатарской культуры, сообщает QHA.

В соответствии со статьей 3 Закона Украины «О зарубежных украинцах», иностранцы и лица без гражданства, имеющие этническое украинское происхождение или происхождение из Украины, достигшие 16-летнего возраста и не являющиеся гражданами Украины, имеют право получить статус и удостоверение зарубежного украинца.