Суд в США отклонил запрос Минюста о возобновлении действия иммиграционного указа Трампа

Федеральный апелляционный суд в американском городе Сан-Франциско отклонил запрос министерства юстиции США и не согласился немедленно восстановить действие иммиграционного указа президента Дональда Трампа.

Это означает, что запрет на въезд в США гражданам семи преимущественно мусульманских стран, а также всем беженцам не будет работать как минимум до конца рассмотрения представленной министерством юстиции жалобы.

Суд также дал обеим сторонам срок до вечера понедельника предоставить свои дальнейшие аргументы.

Ранее Министерство юстиции США подало апелляцию с целью восстановить действие указа президента Дональда Трампа. Ведомство обратилось к таким действиям поздно вечером 4 февраля – через несколько часов после того, как Трамп резко отреагировал на решение суда в Сиэтле. В сообщении на странице в Твиттере Трамп назвал решение «смехотворным», а самого федерального судью США «так называемым».

«Решение этого так называемого судьи (Джеймса Робарт – КР), который, по сути, отменил правопорядок в нашей стране, смехотворное и будет отменено», – написал Трамп.

Вечером 3 февраля судья федерального суда в Сиэтле Джеймс Робарт, назначенный еще Джорджем Бушем-младшим, приостановил действие положений президентского указа Дональда Трампа, который предусматривает 90-дневный запрет на въезд в США граждан семи стран, бессрочное прекращение допуска в страну сирийских беженцев и 120-дневный запрет на принятие беженцев из остальных стран мира.

Судебное распоряжение действует в масштабах всей страны.

Государственный департамент США 3 февраля сообщил, что около 60 тысяч виз, ранее выданных гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена, были признаны недействительными из-за положения указа, действие которого в настоящее время приостановлено.