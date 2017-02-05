Туроператоров, которые работают в несезон, Минкурортов Крыма намерен поддержать финансово

Размер финансовой поддержки для туроператоров Крыма, которые работают в зимне-весенний период, составит от 1 до 1,5 тысяч рублей за одного туриста. Средства намерены выделять из бюджета подконтрольного Кремлю Министерства курортов и туризма Крыма. Об этом сообщила заместитель нынешнего главы Минкурортов Ольга Бурова.

Так по проекту «Экскурсионная мозаика Крыма» туроператору обещают возместить за одного туриста 1 тысячу рублей, а по проекту «В Крым за здоровьем» – 1,5 тысячи рублей. При этом размер субсидий туроператору не может превышать 300 тысяч рублей, а объекту размещения – 400 тысяч рублей на одного получателя, сообщают в пресс-службе ведомства.

«Очень важно финансово поддерживать субъекты туристической деятельности, которые занимаются продвижением Крыма и привлекают туристов в зимне-весенний период. Проект запущен, ждем заявок от представителей турбизнеса до 14 февраля. Хочу акцентировать внимание на том, что о начале обслуживания туристов по проектам необходимо сообщить в министерство в течение трех рабочих дней, а пакет документов и заявление на получение субсидии – подавать не ранее, чем будет обслужено 50 туристов», – подчеркнула Бурова.

В нынешнем министерстве напомнили, что субсидирование осуществляется по двум проектам: «Экскурсионная мозаика Крыма» для туроператоров Крыма, сведения о которых внесены в российский реестр туроператоров и «В Крым за здоровьем» для средств санаториев, которые имеют лицензию на оказание медицинских услуг.

Субсидии будут предоставляться в период с 15 февраля по 25 апреля.