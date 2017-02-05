Более 55% больных с онкологией наблюдаются у врача пять и более лет – крымский онколог

В Крыму 56,4% больных с онкологией состоят на учете в медицинских организациях пять и более лет. Такой результат в Крыму считают важным и отмечают, что в соседней России показатель составляет 52,8%. Об этом сообщил главный внештатный специалист онколог подконтрольного Кремлю Министерства здравоохранения Крыма Сергей Морозов.

По данным популяционного ракового регистра, в прошлом году в Крыму выявляемость злокачественных образований I-II степени составила 54,8%. Смертность среди пациентов с развитием заболевания сроком до года в Крыму составляет 26,5%, в соседней России 24,6%.

Специалист отметил, что в 2017 году на полуострове намерены продолжить работу по проведению санитарно-просветительских мероприятий и профилактических осмотров. Планируется проведение акции по ранней диагностике рака головы и шеи. Также будут проведены выездные акции в регионы Крыма (Черноморское, Раздольное, Судак, Ленино) по организации скрининга рака кожи и меланомы.

Также Морозов сообщил, что в целом в Крыму за прошедший год выросло число людей с онкологическими заболеваниями.