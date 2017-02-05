Арест Курбединова сработал на нас – правозащитник

Координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров в видеообращении, размещенном на странице Фейсбук группы «Крымская солидарность», 5 февраля рассказал о позитивных моментах в случае ареста крымского адвоката Эмиля Курбединова. Так, по его словам, о ситуации в Крыму узнал весь мир.

«Надо принять сигнал и дальше выстраивать свое поведение. Думаю, это послужило на пользу Эмилю и всем нам, поскольку о его случае знают в мире. Не знаю, кто отдал такой приказ с его задержанием и арестом, но они сработали на нас, на Эмиля все 200 процентов. Надо видеть хорошее – он не просто так там пробыл», – считает Джеппаров.

Накануне стало известно, что активисты Сахаровского центра предложили свою юридическую помощь в решении проблем с давлением на адвокатов в Крыму.

В воскресенье, 5 февраля крымский адвокат Эмиль Курбединов вышел из изолятора временного содержания в Симферополе после десятидневного ареста. Он сообщил о своем намерении продолжать адвокатскую работу в Крыму.

Адвокат Эмиль Курбединов был задержан в Бахчисарае 26 января, когда ехал на обыск к активисту Сейрану Салиеву для оказания юридической помощи. В этот же день Железнодорожный районный суд Симферополя, подконтрольный России, признал его виновным в нарушении статьи 20.3 КоАП России (Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и арестовал на 10 суток. Поводом для этого стало то, что в 2013 году Курбединов разместил в социальной сети перепост информации про митинг «Хизб ут-Тахрир» в Симферополе.

Курбединов является одним из ведущих крымских адвокатов, специализирующихся на политических делах. Он сам и его коллеги расценивают арест, как грубое препятствование его адвокатской деятельности.