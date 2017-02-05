В Авдеевке до сих пор не восстановили электроснабжение, работают ремонтные бригады

В Авдеевке, которая в течение недели страдала от обстрелов с применением тяжелой артиллерии, второй день относительно тихо. Об этом 5 февраля сообщает Радіо Свобода.

«Электроснабжение города до сих пор не восстановлено. Но гуманитарной катастрофы тоже нет», – говорится в сообщении.

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский утром 5 февраля также указал на относительную нормализацию ситуации в Авдеевке.

«Газ и теплоснабжение в квартирах есть, воду подаем по графику. Больница и «Укртелеком» работают в штатном режиме. Подразделения национальной полиции работают в усиленном режиме для обеспечения порядка в городе», – отметил руководитель Донецкой области.

Обострение ситуации на Донбассе, в частности из-за боевых действий возле Авдеевки, наблюдается с 29 января. Стороны конфликта обвиняют друг друга в активизации боев и сообщают о погибших и раненых, как среди бойцов, так и среди гражданского населения.