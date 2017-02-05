Российскому минобороны хотят предложить альтернативную площадку для парка «Патриот» в Севастополе

Севастопольское региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложит Минобороны России альтернативный вариант размещения филиала парка «Патриот» после отказа ведомства от площадки возле горы Гасфорта. Об этом корреспонденту 5 февраля заявил сопредседатель регионального отделения ОНФ Владимир Немцев, сообщает ТАСС.

«Мы предлагаем создать парк «Патриот» на базе уже существующих береговых батарей. Речь идет о 30-й, 24-й и 16-й батареях на Северной стороне Севастополя, 19-й батарее и бывшей воинской части в Балаклаве, а также на месте Форта Северного там же, туда же можно включить и Федюхины высоты, где проводится Военно-исторический фестиваль», – заявил Немцев.

Накануне министерство обороны Российской Федерации разъяснило свою позицию относительно строительства в аннексированном Севастополе филиала парка «Патриот».

По словам официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, «Минобороны России не участвовало и не позволит втянуть себя в дрязги вокруг строительства парка «Патриот».

В начале 2014 года российский байк-клуб «Ночные волки» занял территорию возле горы Гасфорта, по праву пользования принадлежащую Балаклавскому рудоуправлению, которое специализируется на добыче промышленного известняка, бутового камня, а также щебеночных и песчаных строительных материалов. Предприятие обратилось в суд с требованием о восстановлении незаконно нарушенных прав, однако не смогло отвоевать у байкеров землю.

В июле 2015 года подконтрольные Кремлю власти Севастополя передали в аренду «Ночным волкам» землю у горы Гасфорта под строительство спортивно-патриотического центра, на который они получили грант в 12 миллионов рублей. Осенью 2016 года власти предложили передать эту землю Минобороны, чтобы открыть филиал парка «Патриот», созданного в Кубинке, под Москвой.

Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов («Хирург») является другом российского президента Владимира Путина.

Залдостанов входит в перечень лиц, на которых распространяются санкции США и Канады, введенные из-за российской аннексии украинского Крыма.



