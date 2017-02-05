Для отмены санкций Россия должна вывести войска и деоккупировать Крым – Климкин

Для того, чтобы санкции в отношении России были отменены, она должна вывести свои войска с Донбасса и деоккупировать Крым. Об этом в интервью австрийскому журналу «Профиль» заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщили на странице украинского МИДа в Facebook.

«Россия должна вывести с Донбасса свои войска – независимо от того, в «отпуске» они или нет, вернуть Украине контроль над украинской границей, де-оккупировать Крым. Это для начала», – отметил Климкин.

Он утверждает, что «правильной логикой было бы заставить преступника вернуться к основам международного права и исправить свои преступления. Только потом можно было бы рассуждать о смягчении наказания».

2 февраля на заседании Совета безопасности ООН, где обсуждалась ситуация на востоке Украины, представитель США Никки Хейли осудила действия России и выразила поддержку Вашингтона украинскому народу, который «страдает от российской оккупации и интервенции». Она также отметила, что часть территории Украины остается под российской оккупацией и санкции против России останутся в силе, пока Крым не будет возвращен Украине.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».