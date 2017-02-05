Правящая партия Франции выдвинула своего кандидата на президентские выборы

Во Франции 5 февраля ныне правящая Социалистическая партия официально выдвинула своего кандидата Бенуа Амона на пост президента Франции. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Неделю назад этот 49-летний политик, который считался аутсайдером стал победителем праймериз левых, набрав около 59% голосов во втором туре.

В парижский зал, где состоялось представление кандидата Амона, пришли около двух тысяч человек. Среди них были мэр Парижа Анн Идальго, бывшая министр юстиции Кристиан Тобира, а также некоторые члены кабинета министров. На церемонии присутствовали также конкуренты Амона по праймериз Арно Монтебур и Венсен Пейон, но не было экс-премьера Манюэль Вальса, который проиграл Амону во втором туре праймериз.

По данным социологов, за неделю рейтинг Бенуа Амона увеличился примерно на десять процентов – до 16-17%.

Действующий президент Франции Франсуа Олланд, который также представляет Социалистическую партию, не стал выдвигать свою кандидатуру. Социологические исследования показывают, что этот политик сейчас крайне непопулярен среди избирателей.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится в конце апреля.