Керченская переправа полностью восстановила работу

Керченская паромная переправа полностью восстановила работу. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе оператора переправы ООО «Морская дирекция».

«Керченская паромная переправа работает в штатном режиме», – отметили в пресс-службе.

В этот день ранним утром работа переправы была остановлена из-за тумана. Позже в «Морской дирекции» сообщили, что переправа работает по фактическим погодным условиям.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.