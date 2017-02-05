Крымские татары ждут когда Крым снова станет украинским – Джемилев

Живущие в Крыму крымские татары ждут пока полуостров снова станет украинским. Об этом 4 февраля во время крымскотатарского вечера в Анкаре заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, сообщают «Крымские новости».

«Мы считали и считаем каждый день с начала оккупации. Живущие в Крыму крымские татары ждут, когда закончится этот ад, когда Крым освободится от оккупанта и станет снова украинским. Мы будем работать в этом направлении, пока Крымский полуостров не обретет свободу», – заявил Джемилев.

Джемилев подчеркнул, что на крымскотатарскую диаспору в Турции возлагаются большие надежды. По его словам, «только активная и продуктивная совместная работа поможет освободить Крым».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».