Из-за снегопадов в Пакистане и Афганистане погибли десятки людей

В части Афганистана и Пакистана в результате непогоды десятки человек погибли, главные шоссе закрыты. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Более 50 человек погибли из-за сильного снегопада, дождя, лавины и холода в нескольких районах Афганистана в течение последних трех дней, заявили чиновники 5 февраля.

Есть опасения, что число погибших может возрасти, спасатели начали расчищать дороги в отдаленных районах.

Губернатор провинции Нуристан Хафиз Абдул Каюм сообщил бюро Радио Свобода в Афганистане, что накануне вечером лавина накрыла часть села Хафса, где проживают около 500 человек. Около 50 погибших достали из-под снега в деревне.

Омар Мохаммади, представитель управления по стихийных бедствий, сказал, что 16 человек ранены в 25 провинциях Афганистана.

О сильном снегопаде также сообщили в афганской столице Кабуле, где правительство закрыло правительственные учреждения.

19 человек погибли и 17 ранены в результате схода лавин, а также дорожно-транспортных происшествий в провинции.

По другую сторону границы, в северной части Пакистана, в районе Читрал, по меньшей мере девять человек погибли из-за схода лавин и 14 жителей находятся в разрушенных домах.

Полиция и солдаты спасли около 250 автомобилей и автобусов, которые оказались в ловушке из-за метели на шоссе Кабул-Кандагар, сказал представитель провинции Газни, где сообщалось о двух метра снега.

Магистраль Саланг, соединяющую северную и центральную части Афганистана закрыли, дорога остается заблокированной, пока снег не очистят.

Центральное правительство в Афганистане объявило общенациональный выходной, также закрыли международный аэропорт Кабула.