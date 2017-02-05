В Феодосии в феврале планируют начать ремонт башни Святого Константина

В феврале в Феодосии планируют начать ремонт башни Святого Константина. Об этом 5 февраля заявил подконтрольный Кремлю глава города Станислав Крысин.

«Мы готовы провести противоаварийные работы, сумма на это небольшая, порядка полутора миллиона рублей, чтобы укрепить и остановить дальнейшее разрушение внутренней части башни», – заявил Крысин.

Он также утверждает, что до недавнего времени башня Святого Константина не находилась на балансе администрации Феодосии, поэтому деньги на ремонт башни не выделялись.

В ноябре прошлого года архитекторы предлагали расчистить площадь возле кинотеатра «Крым» в Феодосии чтобы открыть для обозрения визитную карту города – башню Святого Константина.

Башня святого Константина – древний культовый памятник, датированный 13-14 веками. В 13 веке башня Константина сыграла важную роль в системе обороны города, прикрывая главные ворота крепости.