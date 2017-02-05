В Крыму тарифы на воду и отопление остаются дотационными – Госкомцен России

В Крыму тарифы на воду и отопление остаются дотационными. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю комитета по ценам и тарифам Крыма.

«Разница между тем, что мы уплачиваем за коммунальные услуги, и экономически обоснованным тарифом на эти услуги сегодня покрывается как межтарифная разница из бюджета. Тарифы для населения Крыма остаются дотационными. На 2017 год межтарифную разницу мы заявили 1 миллиард 233 миллиона рублей – это только в части водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения», – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что подконтрольные Кремлю власти Крыма не смогут до 2020 года решить проблему с разбросом стоимости одного кубического метра воды в разных регионах полуострова.

В аннексированном Крыму растут тарифы на коммунальные услуги. С 1 января подняли стоимость некоторых видов коммунальных услуг на 10-15%. В начале зимы подорожали электроэнергия, вода, тепло- и газоснабжение. При этом чиновники говорят, что цены на крымский газ – в два раза ниже обоснованных.

Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов считает«необходимостью» повышения тарифов ЖКХ до «экономически обоснованного уровня». Об этом Аксенов сообщил 31 января 2017 года.