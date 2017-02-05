Порошенко: в Авдеевке восстановили электроснабжение

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что электроснабжение в Авдеевке Донецкой области полностью восстановили. Как сообщил Порошенко на своей странице в Facebook, об этом ему доложил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский.

«Благодарен слаженной работе украинского правительства, Государственной службе чрезвычайных ситуаций, украинским военным, которые сделали все возможное для того, чтобы не дать России спровоцировать гуманитарную катастрофу и дестабилизировать ситуацию как в Авдеевке, так и по всей линии фронта», – написал Порошенко.

Обострение ситуации на Донбассе из-за боевых действий возле Авдеевки, наблюдается с 29 января. Стороны конфликта обвиняют друг друга в начале боев и сообщают о погибших и раненых, как среди бойцов, так и среди гражданских. В течение недели в Авдеевке не было электроснабжения, а из-за угрозы безопасности монтажники не могли начать ремонт поврежденной в результате обстрелов ЛЭП.

В ОБСЕ предупреждали, что вследствие боевых действий в Авдеевке есть угроза возникновения гуманитарной и экологической катастрофы.