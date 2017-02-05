Крымские водохранилища планируют огородить и выставить посты

Подконтрольный Кремлю глава комитета по водному хозяйству и мелиорации Крым Игорь Вайль просит выделить средства на установку ограждений вокруг крымских водохранилищ. Об этом сообщает крымский провластный ресурс «Крыминформ».

«Мы просим наше руководство выделить деньги. Так как наши водохранилища уже становятся почти все питьевыми, их нужно огораживать. Мне бы хотелось, чтобы все водохранилища были огорожены и были выставлены посты по всему периметру, потому что питьевое водоснабжение – есть питьевое водоснабжение», – заявил Вайль.

Накануне российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что при перекачке воды в Керчь и Феодосию в течение года доходит лишь 5 миллионов куб. воды из 15.

После аннексии Крыма Россией Украина прекратила подавать воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющему главное русло Днепра с полуостровом. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через этот канал.