Вице-президент США не исключает ослабления санкций в отношении России

Вице-президент США Майк Пенс не исключает ослабления или полной отмены санкций в отношении России. Об этом он сказал в программе американского телеканала ABC News.

«Вопрос санкций зависит от того, увидим ли мы какие-либо изменения в позиции России и возможность работать на общие интересы, а именно борьбу с «Исламским государством», – сказал Пенс.

По его словам, решение будет принято «в ближайшие месяцы».

«У нас с Россией общий интерес в противостоянии радикальному исламскому терроризму, особенно «Исламскому государству», и если мы имеем возможность работать вместе, я думаю, что президент ищет возможности начать отношения заново», – добавил он.

При этом вице-президент США отметил, что в Белом доме активно наблюдают за развитием ситуации на востоке Украины.

«Мы очень обеспокоены активизацией боевых действий», – сказал Пенс.

Накануне президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Ураины Петром Порошенко.

«Мы будем работать с Украиной, Россией, а также всеми другими вовлеченными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы», – процитировали информагентства заявление Трампа после разговора с Порошенко.

Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании не раз высказывал заявления, благосклонные к России и ее президенту Владимиру Путину. Он, в частности, предполагал вероятность рассмотреть возможность сокращения или отмены санкций в отношении России и даже признание принадлежности к России оккупированного ею сейчас украинском Крыму.