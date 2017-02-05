В традиционном заплыве «моржей» в Феодосии ожидают участие более 200 человек

В Феодосии анонсируют традиционный крымский заплыв «моржей», в котором ожидают участие более 200 человек. Об этом сообщает туристический портал Крыма.

«Участие в слете уже подтвердили 7 команд, это около 250 человек, представляющих профессиональные клубы моржевания из Феодосии, Евпатории, Сак, Севастополя, Балаклавы, Керчи, Симферополя и ветераны Афганистана», – отметили в пресс-службе.

В организации отмечают, что «самому младшему участнику-дебютанту заплыва – исполнилось 10 лет, а самому старшему ветерану зимнего плавания – 81 год».

В Евпатории 7 января прошел ежегодный «заплыв моржей». В мероприятии приняли участие около 150 участников.