Джемилев: единственный способ защитить крымских татар – вынудить Россию уйти из Крыма

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что единственный способ защитить крымских татар – путем санкций вынудить Россию уйти из Крыма. Об этом сообщает турецкое издание АА.

«Давление оккупантов усиливается. Единственный способ сопротивляться им – освободить землю от оккупации. Меня часто спрашивают о том, как можно помочь крымскими татарам. Я говорю, что единственный способ – это путем санкций заставить Россию уйти из Крыма», – отметил Джемилев

Он также добавил, что следующие действия России трудно спрогнозировать.

«Она может оставить Крым и сегодня вечером, и через неделю», – добавил лидер крымскотатарского народа.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».