Арестованным главреду и депутату из Алушты продлили срок содержания под стражей – правозащитники

Редактору крымского интернет-издание «Твоя газета» Алексею Назимову и подконтрольному Кремлю депутату городского совета Алушты Павлу Степанченко Алуштинский городской суд продлил срок содержания под стражей до 5 марта 2017 года. Об этом 5 февраля сообщили в Крымской правозащитной группе.

«На заседание суда по продлению меры пресечения для Назимова и Степанченко пришли родственники обвиняемых и активисты, всего 13 человек, однако им препятствовали войти в зал суда», – отметили в организации.

По информации адвоката крымчан, судья Хотянова хотела провести закрытые судебные слушания, но благодаря настойчивости защите и поддержке общественности активистов пропустили на оба заседания.

Правозащитники сообщают, что Адвокат Назимова Алексей Ладен будет обжаловать это решение суда.

Накануне сообщалось, что в Крыму организовали группу поддержки арестованных депутата Степанченко и главреда Назимова.

Задержание Алексея Назимова и Павла Степанченко произошло 4 октября якобы во время передачи средств, которые якобы должны были служить подкупом за неразглашение информации.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Назимова обвиняют по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса России (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа), а Степанченко – по части 2 статьи 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».