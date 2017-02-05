Гости из Беларуси в отборе на Евровидение-2017 песню Джамалы исполнили на белорусском языке

Во время украинского отбора на Евровидение-2017 гости из Беларуси, группа Naviband, исполнили песню Джамалы «1944» на белорусском языке. Соответствующее видео опубликовали на странице Первого национального канала в Youtube.

Участники группы Артем Лукьяненко и Ксения Жук заявили, что у них есть один сюрприз для певицы Джамалы, которая была в жюри украинского отбора.

После чего артисты исполнили песню «1944» на белорусском языке. Джамала после исполнения песни не смогла сдержать слез.

Накануне украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала заявила, что писать песню о ситуации в аннексированном Крыму неправильно, что это можно расценивать как спекуляцию на этой теме.

Певица из Крыма Джамала победила на песенном конкурсе «Евровидение-2016», финал которого состоялся в столице Швеции Стокгольме в ночь на 15 мая. Крымчанка выступила с песней «1944», рассказывающей о депортации крымских татар. По правилам конкурса, теперь Украина будет принимать конкурс «Евровидение» на своей территории в 2017 году. Конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Киеве.