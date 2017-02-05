Церковь претендует лишь на постройки XIX века «Херсонеса» – протоиерей

Крымская епархия Православной церкви Московского патриархата не претендует на древние памятники музея-заповедника «Херсонес Таврический», а только на постройки XIX века, расположенные на участке заповедника. Об этом в интервью газете «Культура» рассказал протоиерей Крымской и Симферопольской епархии Сергий Халюта, сообщают «Новости Крыма».

Халюта утверждает, что среди 24 сооружений, на которые претендует церковь числятся Свято-Владимирский собор, храм Рождества Пресвятой Богородицы, храм Семи священномучеников херсонесских, храм Корсунской иконы Божией матери, построенные в XIX веке.

«Говорить о том, что это только наследие старины, не совсем верно. Другое дело, здания были возведены на древнем городище, где и раскопки-то не проводились. Что же касается тех церковных построек, о которых мы говорим, то все они относятся к позапрошлому столетию», – заявил Халюта.

В конце января Киев отправил России ноту протеста из-за попыток церкви отнять часть объектов «Херсонеса».

Накануне Московский патриархат выдвинул претензии на 24 объекта музея-заповедника «Херсонес Таврический». По словам директора «Херсонеса» Светланы Мельниковой, передача в пользование церкви объектов заповедника «нанесет ему большой вред».

Заповедник «Херсонес Таврический» вместе с его хорой на Гераклейском полуострове входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако с 2014 года мониторинг сохранности музея-заповедника со стороны организации не проводится, поскольку она не признает аннексию Крыма Россией.