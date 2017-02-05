Российский суд отменил решение о банкротстве севастопольского сельхозпредприятия

Российский суд кассационной инстанции 1 февраля отменил решение Севастопольского апелляционного арбитражного суда о признании государственного предприятия «Совхоз-завод им. Полины Осипенко» банкротом и назначении конкурсного управляющего. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Российский кассационный суд постановил отменить определение Арбитражного суда города Севастополя от 9 сентября 2016 года о банкротстве ГП «Совхоз-завод им. П. Осипенко». Дело направлено в Арбитражный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

Кассационный суд проверил законность и обоснованность вынесенных в 2015-2016 годах судебных решений Севастопольского арбитражного суда и Севастопольского апелляционного арбитражного суда. Обе судебные инстанции признали совхоз-завод банкротом и подтвердили необходимость назначения конкурсного управляющего.

В августе 2015 года в Арбитражный суд Севастополя обратился один из кредиторов совхоза. На тот момент совхоз задолжал ему 2млн. 385 тысяч рублей

В январе 2016 года суд признал «Совхоз-завод им. П.Осипенко» банкротом, открыл конкурсное производство и ввел наблюдение и внешнее управление. Новым временным управляющим стал член организации Некоммерческого партнерства из Нижнего Новгорода.

Новый управляющий обнаружил нарушение в составлении договоров аренды имущества и обратился в суд с заявлением о признании их недействительными. В апреле 2016 года его освободили от исполнения обязанностей конкурсного управляющего совхоза-должника.

Его преемник занял иную позицию. Собрание нескольких кредиторов совхоза формально одобрило позицию нового управляющего.

Один из отсутствующих на собрании кредиторов совхоза подал иск в суд с требованием признать решение собрания недействительным.

В октябре 2016 года севастопольский суд вынес отрицательное постановление. Дело перешло в российский суд кассационной инстанции.

Суд Центрального округа пришел к выводу, что севастопольские суды первой и апелляционной инстанции не учли интересы всех конкурсных кредиторов.