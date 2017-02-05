Жебривский: все школы Авдеевки готовятся к возобновлению обучения

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявляет о намерении возобновить 6 января обучение во всех школах Авдеевки. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Все школы Авдеевки готовятся завтра возобновить учебу», – написал Жебривский.

Как ранее сообщал Жебривский, 3 февраля в Авдеевке работали две школы – №7 и №1, школы посетили 228 детей.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что на 10:00 5 февраля из Авдеевки эвакуировали 290 человек (из них 135 детей).

29 января на Донбассе резко обострилась ситуация возле Авдеевки. В течение недели в Авдеевке не было электроснабжения, а монтажники из-за угрозы безопасности не могли начать ремонт поврежденной в результате обстрелов ЛЭП.

Стороны конфликта обвиняют друг друга в начале боев и сообщают о погибших и раненых, как среди бойцов, так и среди гражданских.