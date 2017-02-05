В Севастополе начали ремонт подпорных стен

В Севастополе начали ремонтные работы по укреплению подпорных стен. Об этом 5 февраля сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Специалисты отмечают, что аварийными являются почти 20% укреплений. Почти все они имеют бутовую кладку без армирования.

«Подпорные стены строили методом бутовой кладки из природных материалов. Вместо этого ремонтники стали возводить бетонные монолиты, похожие на голые фундаменты домов. Это снижает колорит и привлекательность города», – утверждают местные жители.

Представители российского правительства Севастополя заявляют,что постараются сохранить колорит на «видных местах и в центре города».

Севастополь расположен на холмах и имеет около тысячи подпорных стен. 508 стен укрепляют склоны центральных улиц и находятся на балансе города. Другие 464 стенки расположены в частном секторе. Их называют бесхозными и ремонтировать не обещают, несмотря на аварийное состояние.

В 2016 году подконтрольные Кремлю городские власти Севастополя начали ремонт 26 подпорных стен. На эти цели выделили 318 млн рублей.