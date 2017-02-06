Радио Крым.Реалии: Хрупкая «энергонезависимость» Крыма

В утреннем эфире Радио Крым.Реалии говорят о проблеме энергоснабжения полуострова. Жители Керчи, Ялты, Судака жалуются на регулярные отключения света. Подконтрольные России власти полуострова объясняют отключения нехваткой электроэнергии из-за сильных холодов в Крыму, и советуют крымчанам экономить электричество. Почему в Крыму не справляются с энергодефицитом за счет энергомоста и собственной генерации?

На эти вопросы ответят эксперт по энергетическим вопросам, глава Бюро комплексного анализа прогнозов Сергей Дьяченко, директор российского Фонда энергетического развития Сергей Пикин, а также жители Керчи. Ведущий – Павел Казарин.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.