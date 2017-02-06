Украинские студенты организовали аукцион свиданий в поддержку крымских политзаключенных – СМИ

Члены общественной инициативы «Пленные» устраивают благотворительный аукцион свиданий, цель которого собрать деньги в поддержку семей крымских политзаключенных, которые сейчас находятся в российских тюрьмах. Об этом 5 февраля сообщает «Громадське радіо».

«Заходите в Фейсбук на страницу Благотворительного аукциона свиданий, выбираете человека, который вас заинтересовал, делаете ставку. Если побеждаете – получаете интересную встречу, а средства идут на помощь семьям крымских политических заключенных», – отмечают организаторы аукциона.

Мария Клес, встреча с которой – один из лотов аукциона утверждает, что такой формат мероприятий достаточно популярен в студенческом обществе.

«В социальных сетях есть лоты – участник размещает фото, пишет о себе, и пытается заинтересовать людей. Когда вы заходите на эту страницу, то смотрите, читаете, делаете ставки. Соответственно встречу выигрывает тот, кто сделает самую высокую ставку», – отметила Мария Клес.

МИД Украины неоднократно высказывал России протест из-за нарушения прав задержанных украинцев, в частности по политическим мотивам. Следственный комитет России заявил, что имеет достаточно доказательств вины граждан Украины, обвиняемых в экстремизме, диверсионной деятельности, шпионаже.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».